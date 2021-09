DGAP-News The Social Chain AG: 1. Halbjahr 2021: Social Chain AG steigert Umsatz um 131 Prozent Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 06.09.2021, 08:45 | 20 | 0 | 0 06.09.2021, 08:45 | DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Umsatzentwicklung

The Social Chain AG: 1. Halbjahr 2021: Social Chain AG steigert Umsatz um 131 Prozent



06.09.2021 / 08:45

Medienmitteilung 1. Halbjahr 2021: Social Chain AG steigert Umsatz um 131 Prozent Bericht über das 1. Halbjahr 2021: Umsatz steigt auf 160 Mio. Euro (1. Hj. 2020: 69 Mio. EUR)

Wachstumstreiber Social Commerce: Kerngeschäft der Social Chain AG wächst überdurchschnittlich um 157 Prozent auf 141 Mio. EUR (1. Hj. 2020: 55 Mio. EUR)

Social Media Segment: Agenturgeschäft wächst um 31 Prozent, Units mit starker Event-Ausrichtung leiden noch unter Corona-Auswirkungen

CEO Wanja S. Oberhof: "Das 1. Halbjahr 2021 bestätigt die Positionierung der Social Chain AG als ehrgeiziges Wachstumsunternehmen im Zukunftsmarkt Social Commerce." Berlin, 6. September 2021. Die Zahlen für das 1. Halbjahr 2021 bestätigen die ambitionierten Wachstumsziele der Social Chain AG (WKN: A1YC99). Das Social Commerce Unternehmen wächst im Vergleich zur Vorjahresperiode um 131 Prozent. Der Konzernumsatz stieg auf 160,1 Mio. EUR (1. Hj. 2020: 69,2 Mio. EUR). Besonders erfreulich entwickelte sich der Umsatz im Kerngeschäft Social Commerce. Hier verzeichnete die Social Chain AG einen Umsatzsprung von 157 Prozent auf 141,4 Mio. EUR (55,0 Mio EUR). Trotz des rapiden Wachstums, erhöhter Aufwendungen für Akquisitionen, einer strategischen Portfolio-Bereinigung und der Umstellung auf den Rechnungslegungsstandard IFRS verblieb plangemäß unter dem Strich ein nahezu ausgeglichenes EBITDA in Höhe von -0,5 Mio. EUR (adjusted; Hj. 1 2020: -1,1 Mio. EUR). Die vorliegenden Zahlen sind Bestandteil des ersten Halbjahresberichts der Social Chain AG auf IFRS-Basis, der Gegenstand einer prüferischen Durchsicht durch den Wirtschaftsprüfer war. Sie sind daher mit zurückliegenden HGB- und pro-forma-konsolidierten Darstellungen nur bedingt vergleichbar. Für das Gesamtjahr rechnet die Social Chain AG auch auf IFRS-Basis mit einem positiven EBITDA. Ebenfalls bestätigt wird die zuletzt auf 350 Mio. EUR angehobene Umsatzzielmarke für 2021.







