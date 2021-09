Der SAP-CEO Christian Klein richtet den Softwarekonzern neu aus. Anders als sein Vorgänger Bill McDermott, der mit aggressiven Zukäufen für Wachstum gesorgt hat, konzentriert sich Klein verstärkt auf Kundenzufriedenheit und eine strategische Fokussierung auf nachhaltige Wertsteigerung. Der Softwarekonzern will zur "Cloud-Company" werden und muss sich deswegen stark verändern. Das erfordert mehr Tempo bei der Entwicklung, mehr Nähe zu den Kunden, mehr Vernetzung mit Partnern, kurz: ein anderes Arbeiten. So verwundert es nicht, dass die Marktteilnehmer Europas größten Softwarekonzern im Vergleich zu seinen Konkurrenten aus dem Silikon Valley günstiger bewerten. Gemessen am Kurs-Buchwert in der Höhe von 4,25 ist SAP auch ein Drittel niedriger Bewertet als im historischen Mittel.

.

Zum Chart

.

Der 25-prozentige Kurseinbruch der SAP Aktie Ende Oktober 2020 aufgrund der nach unten korrigierten Wachstumsaussichten liegt auch inhaltlich weit zurück. Der Kursverlauf im Chart präsentiert sich als Aufwärtstrend mit Ursprung Oktober 2020. Die untere Begrenzung des Trendkanals wurde zuletzt im Zuge der Präsentation der Quartalszahlen am 21. Juli berührt, der Kurs konnte sich danach jedoch auf das Niveau bei 125,05 Euro emporarbeiten. Innerhalb des Trends ist aktuell eine Seitwärtskonsolidierung entlang der Marke von 125,05 Euro im Gange, was den Kursverlauf in das untere Drittel des Trendkanals verlagert. Die Marke symbolisiert auch die nicht nachhaltige Schließung des Gaps vom 26. Oktober. Es ist mittelfristig von einer Kurssteigerung innerhalb des Trendkanals auszugehen, was zu einer nachhaltigen Schließung des Gaps führen würde. Auf der Unterseite wurde um das Level von 118,05 Euro eine Unterstützungszone etabliert, die ohne einschneidende negative Nachrichten nicht unterschritten werden sollte.