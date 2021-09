Die Kursrallye seit 2019 scheint mit dem markanten Absturz der Aktie in dieser Woche endgültig beendet worden zu sein, der Ausblick des Online-Brokers besitzt Signalcharakter und könnte in der nächsten Woche weitere Abschläge nach sich ziehen. Zudem liegt streng genommen nun ein Wochenschlusskurs unterhalb des vorherigen Aufwärtstrends vor, dass zusätzlich die Aktie belastet. An sich würden sich hier durchaus noch gewisse Chancen ergeben.

Bären haben übernommen

Der Bruch des Aufwärtstrends verlaufend um 3,25 GBP dürfte nun weiteres Abschlagspotenzial zunächst in den Bereich von 2,75 GB entfalten, darunter würde unweigerlich der 200-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 2,55 GBP in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Eine überschießende Welle könnte sogar auf die Zwischenhochs aus Anfang 2020 um 2,25 GBP abwärts reichen. Für eine signifikante Verbesserung des Chartbildes müsstet CMC-Markets dagegen in der kommenden Handelswoche mindestens über 3,56 GBP zulegen. Ein derartiges Szenario wird allerdings sehr schwierig werden.