BioNTech Aktie Es kann jetzt alles wieder sehr schnell gehen… An der NASDAQ ging es für die BioNTech Aktie am Freitag erneut bis in den Bereich bei 320 Dollar nach unten - aber auch mit 334,30 Dollar deutlich darüber aus dem Handel. Nach dem Tagestief bei 320,71 Dollar zeigte sich an der hier entstehenden …