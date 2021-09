Gold freundlicher

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Finanzminister Olaf Scholz: „50 Millionen sind jetzt zweimal geimpft. Wir waren ja alle die Versuchskaninchen für diejenigen, die bisher abgewartet haben. Deshalb sage ich als einer dieser 50 Millionen – es ist gut gegangen! Bitte macht mit“.Kommentar: Dass Olaf Scholz sich und 50 Millionen andere als Versuchskaninchen für die Pharmaindustrie bezeichnet, ist zwar richtig (falls er sich tatsächlich impfen lassen hat). Für diese Wahrheit wird er jedoch heftig kritisiert, z. B. Bild.de: „Union und FDP gehen nach Impf-Satz auf Scholz los“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar zulegen (aktueller Preis 49.481 Euro/kg, Vortag 49.065 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber zieht an (aktueller Preis 24,79 $/oz, Vortag 23,94 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.020 $/oz, Vortag 996 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 2.364 $/oz, Vortag 2.352 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 71,71 $/barrel, Vortag 73,16 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,4 % oder 3,2 auf 136,0 Punkte. Bei den Standardwerten steigen B2 Gold 4,2 % und Yamana 3,4 %. Bei den kleineren Werten ziehen New Gold 13,8 %, Karora 8,6 % und Argonaut 6,1 % an. Harte verliert 7,1 %. Bei den Silberwerten steigen Silver Bear 16,7 %, Hochschild 9,4 % und Impact 7,7 %.