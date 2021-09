DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Anleihe

Advanced Blockchain AG: Aufstockung der Emission von Wandelschuldverschreibungen mit Optionsrechten



06.09.2021 / 09:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Angesichts der vielfältigen Chancen, die sich der Advanced Blockchain bieten, wird der Emissionserlös der Advanced Blockchain AG die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, sich an einer Reihe sehr vielversprechender Projekte zu beteiligen. Aufgrund der großen Nachfrage hat der Vorstand der Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), die am 5. August angekündigte Emission von Wandelschuldverschreibungen mit Optionsrechten auf insgesamt 2.300.000 Euro aufgestockt. Der Wandlungspreis wurde mit Euro 16,65 festgelegt und liegt damit rund 10% über dem durchschnittlichen Börsenkurs der letzten Tage. Unter den Zeichnern ist auch ein Vorstandsmitglied der Advanced Blockchain AG.Angesichts der vielfältigen Chancen, die sich der Advanced Blockchain bieten, wird der Emissionserlös der Advanced Blockchain AG die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, sich an einer Reihe sehr vielversprechender Projekte zu beteiligen. Die meisten dieser Projekte sind im Token-Bereich angesiedelt und erlauben es nur einigen wenigen etablierten Unternehmen an zukünftigen Fundraising-Runden teilnehmen zu können. Die Advanced Blockchain AG hat Zugang zu einigen solcher Projekte erhalten und freut sich, mit diesen Teams zusammenzuarbeiten. Die zu investierenden Gelder werden somit in erster Linie für Frühphasen-Investitionen im Token-Bereich verwendet, die den meisten Investoren nicht zugänglich sind.



Wir freuen uns darauf, weitere Projekte in diesem Bereich unterstützen zu können, und werden ausgesuchte Projekte bald bekannt geben.