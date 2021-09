CeoTronics AG: Konzern-Kennzahlen zum Geschäftsjahr 2020/2021

- Konzernumsatz T€ 26.558 (+ 8,4%)

- EBIT T€ 3.241 (+ 29,5%)

- Konzernergebnis vor Steuern T€ 3.048 (+ 34,8%)

- Auftragseingang T€ 21.230 (+ 2,3%)

- Dividendenvorschlag von € 0,12 pro Aktie

Rödermark, 6. September 2021 - Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni 2020 bis zum 31. Mai 2021 (Geschäftsjahr 2020/2021) mit einem Konzernumsatz in Höhe von T€ 26.558 (Vorjahr T€ 24.496) erneut und trotz der Auswirkungen der Pandemie ein Rekordniveau erreicht. Die Umsatzprogose von ca. € 26,0 Mio. wurde somit um T€ 558 übertroffen.

Der konsolidierte Auftragsbestand zum 31. Mai 2021 reduzierte sich erwartungsgemäß auf T€ 17.137. Der Auftragseingang konnte im Geschäftsjahr 2020/2021 dank vieler größerer langfristig vorbereiteter Projekte leicht um 2,3% gesteigert werden. Im Q4-Vergleich stieg der Auftragseingang sogar um 30,9 %.

Der Umsatzanteil der wiederkehrenden und damit besser planbaren Umsätze hat sich gegenüber dem Vorjahr um 11%-Punkte erhöht und liegt im Geschäftsjahr 2020/2021 bei 52,7%. Zu den sich "wiederholenden Umsätzen" zählen wir u. a. vertraglich vereinbarte Maintenance-/Service-Leistungen aber auch Großaufträge, die über mehrere Jahre in kleineren Losgrößen pro Jahr produziert und abgerechnet werden. Aber auch die sehr hohe Kundenzufriedenheit führt zu einem hohen Anteil an Kunden, die immer wieder unsere Produkte bevorzugen. Allerdings fließen diese Umsatzanteile nicht in den oben genannten Anteil der wiederkehrenden Umsätze ein.

Das EBIT konnte gegenüber dem Vorjahr (T€ 2.503) erneut um 29,5% auf T€ 3.241 erhöht werden. Die EBIT-Marge erhöhte sich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019/2020 um 2,0% Punkte auf 12,2%.

Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich auf T€ 3.048 (Vorjahr T€ 2.261) und konnte um 34,8% gesteigert werden. Der Jahresüberschuss im Konzern erhöhte sich erneut deutlich von T€ 1.635 um T€ 464 auf T€ 2.099. Die Umsatzrendite konnte gegenüber dem Vorjahr von 6,7% auf 7,9% gesteigert werden.