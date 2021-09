DGAP-Ad-hoc: Ekotechnika AG / Schlagwort(e): Prognose/9-Monatszahlen

Ekotechnika AG: Gute Entwicklung in den ersten neun Monaten 2020/2021 und erneute Erhöhung der Prognose



Walldorf, 6. September 2021 - Die Ekotechnika AG (Primärmarkt; ISIN: DE000A161234) hat sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 sehr gut entwickelt und Umsatzerlöse in Höhe von 186,9 Mio. Euro erzielt (9M 2019/2020: 150,9 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich u. a. aufgrund von Wechselkurseffekten deutlich von 7,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 17,1 Mio. Euro in den ersten neun Monaten 2020/2021. Bereinigt um diese Effekte stieg das EBIT um rund 34 % auf 14,0 Mio. Euro (9M 2019/2020: 10,4 Mio. Euro).