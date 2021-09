FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit überwiegend moderaten Kursgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Der Handel dürfte aufgrund fehlender Impulse aus den USA ruhig verlaufen, da die Börsen jenseits des Atlantiks wegen des "Labor Day"-Feiertags an diesem Montag geschlossen bleiben. Automobilwerte könnten wegen der beginnenden Verkehrsausstellung "IAA Mobility" im Anlegerfokus stehen.

Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 0,26 Prozent auf 15 823,78 Punkte. Am Freitag war der deutsche Leitindex nach enttäuschenden Arbeitsmarktdaten aus den USA mit 15 690 Punkten bis an seine seitwärts laufende 50-Tage-Linie abgerutscht, bevor er die Verluste letztlich wieder eindämmen konnte. Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte gewann am Montagmorgen 0,56 Prozent auf 36 257,67 Zähler. Der EuroStoxx 50 legte um rund 0,4 Prozent zu./edh/ngu