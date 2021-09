Börsengang letztes Jahr im September. Ausgabekurs 58 Euro, am unteren Ende der Preisspanne.

Börsengang letztes Jahr im September. Ausgabekurs 58 Euro, am unteren Ende der Preisspanne. Seither ist die Aktie um lediglich 17% auf aktuell 68 Euro gestiegen. Da besteht noch reich- lich Luft nach oben. Der SDAX hat im gleichen Zeitraum um mehr als 40% zugelegt. Dabei ist der Hersteller von Wohnmobilen und Wohnwagen in einem kräftig wachsenden Markt unterwegs. 2020 verzeichnete die Branche mit rund 78.000 Neuzulassungen das siebte Wachstumsjahr in Folge! Allein in den letzten fünf Jahren stieg die Zahl der Freizeitfahrzeuge Auch Corona sorgt für einen Nachfrageschub, die Leute wollen die Kontakte zu anderen Men- schen reduzieren. Auf der anderen Seite gibt es aber Probleme mit Lieferketten: Engpässe bei Kunst- stoff, Holz oder Klebstoff, auch Halbleiter sind knapp. Am Mon- tag kündigte Wolfgang Speck ein ehrgeiziges Investitionsprogramm an. Der CEO möchte mehr als 220 Millionen Euro in den Ausbau der Produktion stecken. Die Kapazitä- ten sollen von derzeit rund 30.000 auf mehr als 50.000 Fahrzeuge steigen. Bis 2025 soll der Konzern- umsatz auf rund 2 Milliarden Euro klettern. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als 20%. Ver- gleichen Sie: Im letzten Geschäfts- jahr gingen bei Knauss Tabbert erst 795 Millionen durch die Bücher. Im Klartext: Knauss Tabbert soll in eine ganz andere Dimension ka- tapultiert werden. Modernste Produktionsanlagen sollen zu Pro- duktivitäts- und Kapazitätssteige- rungen führen. Es geht um Digi- talisierung, Leichtbau und E-Mobility. Durch Skaleneffekte soll die operative Gewinnmarge (Ebitda) mehr als 10% erreichen. Schon im ersten Halbjahr des lau- fenden Turnus gab der Hersteller von Freizeitmobilen Gas: Der Umsatz kletterte um 23% auf 442 Millionen, das Ebitda stieg über- proportional um 33% auf 45 Millio- nen. Mit 37.000 Bestellungen lag der Auftragsbestand per 30.6. nahe- zu dreimal so hoch wie vor einem Jahr! Der Börsenwert beläuft sich aktuell auf 700 Millionen. Das ist nicht viel, wenn Sie bedenken, daß der Umsatz in diesem Jahr an der Milliardenmarke kratzt. Das KGV (2022) schätzungsweise 18. Moderat angesichts der ehrgeizigen Wachs- tumspläne. Die Aktien befinden sich mehrheitlich in den Händen von Finanzinvestoren. Diese wer- den ihre Anteile sicherlich nicht verschenken. Fazit: Das Unterneh- men steht vor einem Quanten- sprung. Wenn die ehrgeizigen Wachstumspläne aufgehen hat die Aktie noch jede Menge Potenzial.