Bio-Gate AG: Bio-Gate verbessert Umsatz und Ergebnis im Halbjahr 2021

- Umsatz steigt im Halbjahr um 28 Prozent auf 3,1 Mio. Euro

- Konzernergebnis verbessert, EBITDA positiv

- Handelbarkeit der Aktie erhöht



Nürnberg/Bremen, 6. September 2021 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), ein führender Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 das zweistellige Wachstum aus dem Vorjahr fortgesetzt und den Umsatz um rund 28 Prozent auf 3,1 Mio. Euro (Vorjahr: 2,4 Mio. Euro) gesteigert. Das Konzernergebnis zum Halbjahr verbesserte sich auf - 68.000 Euro (Vorjahr: - 283.000 Euro).

Der Umsatzzuwachs wurde insbesondere von der Entwicklung mit antiviralen Produkten, Tierpflegeprodukten und Beschichtungen im Veterinärbereich getragen. Im Berichtshalbjahr 2021 hat Bio-Gate weiter in die Labor- und Produktionskapazitäten sowie in den Ausbau des nationalen und internationalen Vertriebs investiert. Das höhere Absatzvolumen und die erfolgreich eingeführten neuen Produkte sorgten für eine spürbare Ergebnisverbesserung. Das EBITDA drehte mit 23.000 Euro (Vorjahr: -137.000 Euro) ins Plus.

Die bilanziellen Verbesserungen sind auch auf die im Januar 2021 umgesetzte Kapitalmaßnahme zurückzuführen. Zum Halbjahr 2021 stieg die Eigenkapitalposition auf 4,1 Mio. Euro (31.12.2020: 1,6 Mio. Euro). Bei gleichzeitig verminderten Verbindlichkeiten lag die Eigenkapitalquote zum Halbjahr 2021 bei 76,6 Prozent (31.12.2020: 46,9 Prozent). Die Liquiditätsposition beträgt per 30. Juni 2021 rund 1,9 Mio. Euro (31.12.2020: 0,4 Mio. Euro). Damit ist die Bio-Gate AG gut kapitalisiert, um die sich bietenden Wachstumschancen wahrzunehmen.