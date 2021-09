WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Auftragsschub für die deutsche Industrie hält an, wenn auch zuletzt getrieben durch Großaufträge. Im Juli erhielten die Industrieunternehmen erneut deutlich mehr Aufträge als im Vormonat. Gegenüber Juni erhöhten sich die Bestellungen um 3,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um im Schnitt 0,7 Prozent gerechnet.

Nach Angaben der Statistiker ist der Auftragseingang damit auf den höchsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991 gestiegen. "Man könnte sagen: Alle Welt braucht deutsche Waren, aber Deutschland kann nicht liefern", erklärte Jens-Oliver Niklasch, Ökonom von der Landesbank Baden-Württemberg. Hintergrund ist die Kombination aus starker Nachfrage wegen der vielerorts konjunkturellen Erholung vom Corona-Einbruch und anhaltenden Lieferschwierigkeiten im Welthandel, die zu erheblichem Materialmangel führen.