Was wird die Fed machen, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag enttäuscht hatten, aber die Inflations-Gefahren durch die deutlich stärker als erwartet gestiegenen Stundenlöhne gleichzeitig größer werden? Kann die Fed in einer sich offenkundig abkühlenden Wirtschaft überhaupt mit dem Tapering beginnen? Unterdessen gewinnt die Diktatur von Xi Jinping in China eine ungeahnte Dynamik, er will zurück zu den Wurzeln des chinesischen Kommunismus - dass Chins Wirtschaft abkühlt, hat auch damit zu tun. Heute US-Feiertag, woduch der Dax auf sich alleine gestelt ist. Was bedeutet die am Freitag Abend verkündete Aufnahme von zehn weiteren Aktien in den Dax?

Hinweis aus Video auf Artikel: "Was sich bei Dax, MDax, SDax und TecDax am 20. September ändert"

Das Video "Fed, China, Dax - Anmerkungen zur Lage" sehen Sie hier..