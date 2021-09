06.09.2021 – Die Aktie von Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) steht möglicherweise vor einem Schwung nach oben: Der Kurs hält sich bei gut 0,20 EUR. Und jetzt wird es langsam zu einem echten Krimi. Und die blank liegenden Nerven des Steinhoff Managements werden erkennbar: Nachdem bereits die Abstimmung der Gläubigerversammlung in Amsterdam am Freitag vertagt werden musste auf Mittwoch, weil man noch nicht zur Abstimmung gekommen war, heute eine weitere Verschiebung:

Einstweilige Anordnung des Western Cape High Court eine der drei für heute angesetzten Abstimmungen zu verschieben – auf Antrag Steinhoffs

Heute sollten eigentlich „Nägel mit Köpfen“ in Südafrika gemacht werden: Entscheiden werden solllte über die Forderungen gegen die „Vorgängergesellschaft“ der niederländischen Holding behandelt. Die Steinhoff Ltd. war seinerzeit an der Börse Johannesburg börsennotiert und deren Aktionäre „tauschten“ ihre Aktien vollständig in Aktien der neugegründeten niederländischen Holding, die am Frankfurter Aktienmarkt gelistet worden war.

Am 06.09. sollten in drei getrennten Versammlungen die verschiedenen Gläubigergruppen über den Vergleichsvorschlag der Steinhoff International Holding NV abstimmen: „06 September 2021 10:00 SAST – Financial Creditors 11:00 SAST – Contractual Claimants 13:00 SAST – SIHPL MPCs“. Hier stehen insgesamt 747 Mio EUR zur Verteilung auf die verschiedenen Gruppen an(in ZAR oder teilweise nach Wahl Steinhoffs auch in Aktien der Pepkor Group, die in Johannesburg gelistet ist).

Contractual Claimants Abstimmung auf den 09.09.2021, 11:00 Uhr!

Bedeutet: Wenn heute die beiden anderen Gruppen der „Geschädigten“ dem Vergleichsvorschlag zustimmen sollten, dann hängt alles an der Zustimmung der letzten „Gruppe“, den durch vertragliche Vereinbarungen „Geschädigten“ (Übertragung von börsennotierten Steinhoff Ltd. Aktien gegen Einbringung von Assets/Geld in die Steinhoff Gruppe).

HIER SCHEINT EINER DER EIGENTLICH BEREITS AUF LINIE GEBRACHTEN GLÄUBIGER „NICHT MITSPIELEN ZU WOLLEN“. Jedenfalls sah sich Steinhoff gezwungen am Sonntag beim High Court der Western Cape Region eine einstweilige Verfügung gegen die Titan Gruppe, die mit Christo Weise in Verbindung steht,zu beantragen, weil die eigentlich vertraglich zugesicherte Zustimmung zum Vergleich wohl erzwungen werden muss.

