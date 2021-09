Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 06.09.2021

Kursziel: EUR 8,40 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



LOI für Auslizenzierung in ausgewählten Ländern Asiens

CO.DON hat mit ReLive Biotechnologies Group Ltd. einen non-binding Letter of Intent (kurz 'LOI') unterzeichnet. Vorgesehen ist der Abschluss einer Vereinbarung über eine exklusive Auslizensierung von co.don chondrosphere und Spherox durch das Hongkonger Unternehmen für die Territorien der Volksrepublik China, Hongkong, Macau, Singapur und Taiwan. Durch das Abkommen würde sich für CO.DON ein zusätzlicher Markt von rund 1,45 Mrd. Menschen erschließen, rund viermal so groß wie die bislang adressierten Märkte in der EU, England und der Schweiz.



Nach aktuellem Stand soll CO.DON bei Vertragsunterzeichnung eine einmalige Fixzahlung in Höhe von USD 2,75 Mio. (umgerechnet EUR 2,3 Mio.) erhalten. Bis zur Erteilung der Vermarktungserlaubnis in den jeweiligen Ländern soll CO.DON in Abhängigkeit vom Erreichen bestimmter Milestones gestaffelt weitere Zahlungen in Höhe von insgesamt USD 5,5 Mio. (EUR 4,6 Mio.) erhalten. Nach einem erfolgten Markteintritt in den jeweiligen Ländern soll CO.DON über Royalties darüber hinaus an den aus der Auslizensierung erzielten Umsätzen beteiligt werden. Die Dauer der Pflicht zur Entrichtung von Lizenzgebühren richtet sich nach der Laufzeit der relevanten Schutzrechte und endet nach Unternehmensangaben nicht vor dem Jahr 2040e (zumindest sofern ReLive Biotechnologies zu diesem Zeitpunkt noch schutzfähiges Know-how von CO.DON nutzt).



Aus unserer Sicht ist die Unterzeichnung des LOI für CO.DON ausgesprochen attraktiv. Im Vergleich zu Direktinvestitionen durch die Gründung von Tochtergesellschaften ermöglicht die Lizenzierung CO.DON einen ressourcenschonenden Markteintritt in Asien ohne eigene Kapitalbeteiligung. Bis zu einer endgültigen Unterzeichnung des Abkommens nehmen wir die Liquiditätszuflüsse jedoch nicht in unsere Prognosen auf. Daher bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 8,40 (Base Case-Szenario) und unser darauf basierendes Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG.



