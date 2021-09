Schaeffler AG: Schaeffler und Mobileye industrialisieren selbstfahrende Shuttles

- Partnerschaft vereint Entwicklungs- sowie Industrialisierungsexpertise im Antriebs- sowie Fahrwerksbereich von Schaeffler mit langjährigem Know-how und Vorsprung von Mobileye in den Bereichen Fahrassistenz und autonomes Fahren

- Autonome, hochflexible und anpassbare Fahrzeugplattform steht ab dem Jahr 2023 zur Verfügung



Herzogenaurach/München | 6. September 2021 | Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler und Mobileye, ein Tochterunternehmen des Intel-Konzerns und führender Anbieter von Systemen für automatisiertes Fahren, haben eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. "Der rasante regulatorische und technologische Wandel, die zunehmende Urbanisierung sowie das wachsende gesellschaftliche Bewusstsein für Mobilität steigern den Bedarf an alternativen, neuartigen Konzepten wie autonome People- oder Logistik-Mover", sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. "Sie spielen für eine nachhaltige Mobilität eine entscheidende Rolle und sind ein Zukunftsfeld in unserer Roadmap 2025. Mit der Partnerschaft mit Mobileye wollen wir autonome Shuttles bis zur Serienreife entwickeln."

Das Rolling Chassis von Schaeffler, eine modulare Plattform für neue Mobilitätskonzepte wird hierbei mit dem Mobileye Drive(TM) Self-Driving-System kombiniert. Das Ziel: eine neue, flexible Plattform für selbstfahrende Shuttles und andere Fahrzeugprodukte auf Level-4-Vollautomatisierungs-Ebene zu entwickeln und den Kunden weltweit Lösungen für Mobility-as-a-Service (MaaS) sowie Transportation-as-a-Service (TaaS) anzubieten. "Mobileye Drive(TM) ist eine vielseitige, skalierbare Selbstfahr-Lösung, mit der jeder Fahrzeugtyp vollautomatisiert werden kann. Die neue und innovative Fahrzeugplattform von Schaeffler, ausgestattet mit unserem Mobileye Drive System, ermöglichen den breiten Einsatz von selbstfahrenden Shuttles und anderen fahrerlosen Transportlösungen beginnend in den nächsten zwei Jahren", sagt Johann Jungwirth, Vice President of Mobility-as-a-Service bei Mobileye.