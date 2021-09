Schaeffler AG: Schaeffler zeigt nachhaltige Mobilität

Ask 1,22

Ask 0,95

- Schaeffler zeigt Neuheiten im Bereich E-Mobilität, wie zum Beispiel 3in1-E-Achssysteme, Thermomanagement und 800-Volt-Leistungselektronik

- Schaeffler "Rolling Chassis" als Konzept für urbane Räume

- Wasserstofftechnologie als Schlüssel für eine CO 2 -neutrale Zukunft



Herzogenaurach/München| 6. September 2021 | Unter dem Motto "On Track to Sustainable Mobility" stellt der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler auf der IAA Mobility 2021 seine Vision einer nachhaltigen Mobilität vor. Neben innovativen Produktneuheiten wie 3in1-E-Achssysteme, Thermomanagement und 800-Volt-Leistungselektronik präsentiert das Unternehmen ein modulares "Rolling Chassis" - eine Plattform für gänzlich neue Mobilitätskonzepte für urbane Räume. Im Mittelpunkt stehen auch alternative Energieträger wie Wasserstoff für stationäre und mobile Anwendungen. "Wir als Schaeffler übernehmen ökologische und soziale Verantwortung. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil der Schaeffler-DNA und Teil unserer Roadmap 2025", sagt Klaus Rosenfeld, Vorsitzender des Vorstands der Schaeffler AG. "Mit innovativen Technologien in den Bereichen Antriebsstrang, Chassis und neue Mobilität sowie unserem gesamtheitlichen Verständnis der Energiekette tragen wir entscheidend dazu bei, die weltweiten Klimaziele zu erreichen und damit nachhaltig Fortschritt zu gestalten, der die Welt bewegt."

Schaeffler Neuheiten im Bereich E-Mobilität

Den Wandel im Automobilbereich sieht Schaeffler als große Chance: "Der Trend zur E-Mobilität und zu alternativen Mobilitätskonzepten wirkt sich als Innovationstreiber auf unsere Produkte und Geschäftsmodelle aus", sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies der Schaeffler AG. "Mit unserer Komponenten- und Systemkompetenz wollen wir als bevorzugter Technologiepartner unserer Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen die Transformation gestalten."