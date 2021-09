Hamburg (ots) -



- Online einfach schneller: Digitale Lösung von CRIFBÜRGEL automatisiert

Übermittlung finanzwirtschaftlicher Unternehmensdaten

- Alles datenschutzkonform: Mit Einwilligung der antragstellenden Unternehmen

nutzt FINSATION die aus den DATEV-Lösungen übermittelten

finanzwirtschaftlichen Daten.

- Lösung zur rechten Zeit: Deutsche Unternehmen beantragten zuletzt mehr

Kredite. Doch die Bearbeitung der gesetzlich geforderten Unterlagen ist sehr

aufwendig

- Der digitale Prozess startet ab sofort in Deutschland in eine Pilotphase



Eine neue Lösung des Informationsdienstleisters CRIFBÜRGEL soll künftig die

Kreditantragsstrecke für das Firmenkundengeschäft digitalisieren. FINSATION

ermöglicht die digitale Bereitstellung von finanzwirtschaftlichen

Unternehmensdaten des Antragstellers. Voraussetzung: Der Unternehmer und sein

steuerlicher Berater arbeiten mit Lösungen von DATEV. Mithilfe dieser

detaillierten Datenbasis - entstanden durch die Zusammenarbeit von Steuerberater

und Unternehmen - beschleunigt und vereinfacht diese neue Lösung den

Antragsprozess. Gleichzeitig erfüllt sie alle Auflagen und Datenschutzvorgaben.

Die Unternehmensdaten werden ausschließlich auf Weisung zweckgebunden

freigegeben.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Digitalisierung? Dringend notwendig!Kredite zu vergeben, bedeutet für Banken noch immer viel manuelle, analogeArbeit. Der gesamte Prozess zur Prüfung von Kreditwürdigkeit und Kreditfähigkeiteines Antragstellers ist hochaufwendig. Die Anträge enthalten eine Fülle vonInformationen: etwa die Stammdaten des Unternehmens, Kennzahlen zur finanziellenSituation oder Daten zum Geschäft. Diese Angaben müssen durch Einzelunterlagenbelegt werden. Oft werden die Daten dann per Hand verarbeitet, also mühsamabgetippt. So ist die Zeit, die für das Onboarding eines mittelgroßenUnternehmens im Schnitt benötigt wird, von 21 Stunden im Jahr 2017 auf 36Stunden im Jahr 2019 gestiegen.Business-Kunden beklagen langwierige und schlecht strukturierte Prozesse. "DieDigitalisierung macht auch vor dem Firmenkundengeschäft nicht halt. Unternehmerund Finanzverantwortliche wollen für einen Kreditantrag nicht mehr in die Bankkommen müssen, sondern die Angebote der Institute schnell online nutzen. DieBanken stellt das vor große Herausforderungen: Sie wollen ihrFirmenkunden-Angebot zwar digitalisieren, unterliegen aber strengen Vorgaben,welche Angaben von Firmenkunden vorliegen müssen", erklärt Dr. Frank Schlein,Geschäftsführer bei CRIFBÜRGEL. "Mit dem Digitalen Finanzbericht wurde eineGrundlage geschaffen, um dem Problem zu begegnen. FINSATION ergänzt diesenAusgangspunkt um einen vollständig digitalen Prozess und finanzwirtschaftliche