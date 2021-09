Giovanni Revoltella wird neuer Partner

Eigenkapital zur Wachstumsfinanzierung familiengeführter Unternehmen

Konzentration auf Unternehmen mit B2B-fokussierten Geschäftsmodellen

Frankfurt am Main - Mailand, 6. September 2021. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) eröffnet ein eigenes Büro in Mailand, um den italienischen Markt direkt bedienen zu können. Damit entwickelt sie ihre Investitionsstrategie entscheidend weiter. Ein Investmentteam der Tochtergesellschaft DBAG Italia s.r.l. (DBAG Italia) wird von Mailand aus Beteiligungsmöglichkeiten für DBAG-Fonds identifizieren, strukturieren und die Portfoliounternehmen in ihrer Weiterentwicklung unterstützen. Eine Direktinvestition in ein italienisches Unternehmen hat die DBAG erstmals im vergangenen Jahr getätigt; jüngst ist eine weitere größere Beteiligung an einem italienischen Unternehmen gestartet. Künftig sollen bis zu 25 Prozent des Volumens eines Fonds in Italien investiert werden. Gemessen am Volumen des DBAG Fund VIII, dem jüngsten der von der DBAG beratenen Private-Equity-Fonds, entspräche dies 300 Millionen Euro über die Dauer der Investitionsperiode des Fonds.



An der Spitze von DBAG Italia steht Giovanni Revoltella (Jahrgang 1978). Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen in Italien und anderen Ländern Europas mit, die er bei Argan Capital in London und jüngst als Partner und Mitleiter für den Sektor Industrietechnologie bei der Schweizerischen Capvis sammeln konnte. Als Senior Advisor kann die DBAG weiterhin auf Antonio Corbani (Jahrgang 1960) zählen, der sie bei der Bewertung von Beteiligungsmöglichkeiten in Italien auch künftig mit seiner mehr als 25-jährigen Erfahrung in der Beteiligung an und der Entwicklung von italienischen Mittelständlern unterstützt. Sowohl Giovanni Revoltella als auch Antonio Corbani sind in der Führung von Unternehmen in Private-Equity-Portfolios überaus erfahren - auch über unterschiedliche Wertsteigerungsansätze (Wachstum, Internationalisierung, strategische Neuausrichtung, Restrukturierung) und Konjunkturzyklen hinweg.