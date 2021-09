Competent Investment empfiehlt Aktien und Fonds als Baustein der Altersvorsorge

Dresden (ots) - In den letzten Jahren hat der Begriff "Diversifikation" (wörtl.:Vielfalt) immer mehr an Bedeutung gewonnen. Es geht dabei bezogen aufInvestment-Aktivitäten um die Streuung oder Umverteilung von Geldern, die man inunterschiedliche Assets, Vermögenswerte oder Kapitalanlagen steckt, um durchbreite Streuung mögliche Risiken zu minimieren und um ein größeres Angebot zunutzen. Diesen Gedanken haben sich die Finanzspezialisten der CompetentInvestment aus Dresden zu eigen gemacht, um bei der Altersvorsorge dievielschichtigen Möglichkeiten von Aktien- und Fondsinvestments in diefinanziellen Überlegungen mit einzuplanen. Die Entwicklung der wichtigstenIndizes wie DAX, Nikkei oder Dow Jones zeigt, dass der Kauf von Wertpapierenoder Fondsanteilen mit langfristiger Perspektive die richtige Wahl ist, um einefundierte finanzielle Basis für die Zeit der Rente zu schaffen.Sven Thieme als kreativer Kopf, Stratege und Lenker seiner Competent InvestmentGmbH, gibt seit Jahren die Devise aus, dass finanzielle Weitsicht und gezielteAnlagestrategien vor Altersarmut und finanziellen Engpässen im Ruhestandbewahren können. Dafür bedarf es einer individuellen, personenbezogenen Beratungund langjähriger Erfahrung und Expertise, um Kunden den richtigen Weg zu weisen,welcher zielführend und ergebnisorientiert ist. Aktien und Fonds sind nachMeinung der Dresdner Finanzexperten ein wichtiger Baustein beim Aufbau einernachhaltigen Altersvorsorge, die als Ergänzung der Altersrente dienen und zugeringe Einnahmen ausgleichen soll. Im Verlauf der letzten 20 Jahre hat der DAXals deutscher Leitindex der wichtigsten dreißig Unternehmen etwa 203 Prozentzugelegt. In dessen Fahrwasser konnten einzelne Titel riesige Gewinnerealisieren und auch die großen Fonds und besonders die ETFs (Exchange TradedFunds), also börsengehandelte Indexfonds, haben sich prächtig entwickelt. Werdort langfristig Geld investiert hat, kann auf gute Gewinne zurückgreifen, diebeispielsweise als zusätzliche finanzielle Einnahmen im Ruhestand genutzt werdenkönnen. Denn bei vielen Arbeitnehmer/innen reichen die monatlichenRentenzahlungen nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard zu halten.Statistiken zeigen, dass die Altersarmut in Deutschland deutlich auf demVormarsch ist. Besonders Frauen sind davon betroffen, was mit den fehlenden oderzu geringen monatlichen Zahlungen in die Rentenkasse zu tun hat. Aber auchMänner haben oft nicht genug Rente, um die laufenden Lebenshaltungskosten davonzu bestreiten.Bei Competent Investment liegt der Fokus auf einer ganzheitlichen Analyse derLebens- und Finanzsituation eines Kunden oder einer Kundin, dem/der man einpassendes Anlage-Konzept konzipieren will. Eine Strategie-Pyramide bestehend ausBedarf-Zeithorizont-Budget bildet die Grundlage aller Planungen undEmpfehlungen, um dann auf renditestarke Produkte den Fokus zu legen. Mitsogenannten Sparplänen, die in unterschiedlichste Fonds, Aktien oder auch Anleihen (festverzinslich) investieren, konnten rückblickend auf die vergangenen30 Jahre auf diese Weise im Durchschnitt 8 Prozent Gewinn erwirtschaftet werden.Aus monatlichen 50 Euro Sparraten wurden so über die Jahrzehnte etwa 70.000Euro. Wer also rechtzeitig anfängt, mit selbst kleineren Beträgen ein Vermögenaufzubauen, kann beruhigt auf die Zeit der Rente blicken. So sehen es dieExperten der Competent Investment als vorrangige Mission an, Kunden undKundinnen daran zu erinnern, dass der Zeitfaktor einen entscheidenden Anteildaran hat, ob die Zeit der Rente zu einer finanziellen Belastung oder zu einemsorgenfreien Leben wird. Sven Thieme fasst die Unternehmensphilosophie seinesUnternehmens folgendermaßen zusammen: "Wir haben den Anspruch,Aufgabenstellungen in ihrer Gesamtheit zu betrachten und immer die individuellenWünsche unserer Mandanten miteinzubeziehen. So schaffen wir für unsere Kundeneine sichere Zukunft."Pressekontakt:COMPETENT INVESTMENT MANAGEMENT GmbHCharlotte-Bühler-Straße 701099 Dresden03523 53160mailto:info@competent-investment.comhttps://www.competent-investment-management.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135465/5012019OTS: Competent Investment Management GmbH