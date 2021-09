Berlin (ots) - Der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zeigt sich

unzufrieden mit den jüngst von der BaFin zur Konsultation gestellten Vorschlägen

zur Novellierung der Beleihungswertermittlungsverordnung (BelWertV). "Die BaFin

verfehlt ihr selbst gestecktes Ziel, die BelWertV an die Marktrealität

anzupassen." Vielmehr erreiche die Novelle das genaue Gegenteil und entferne die

BelWertV noch weiter von der Realität, stellte vdp-Hauptgeschäftsführer Jens

Tolckmitt fest und warnte: "Sollten die Regeln so verabschiedet werden, würde

die Chance zur dringend notwendigen Erneuerung der Immobilienbewertung ungenutzt

verstreichen."



Viele der von der Aufsicht vorgeschlagenen Änderungen erhöhen entweder den

ohnehin großen Dokumentations- und Rechercheaufwand der Beleihungswertermittlung

in den Kreditinstituten oder führen zu noch niedrigeren Beleihungswerten als

bislang, kritisiert der vdp. Die Schere zwischen Markt- und Beleihungswerten

würde so noch weiter auseinandergehen, pfandbriefdeckungsfähige Kreditanteile

würden weiter schrumpfen.







stabilisierend für den Pfandbrief waren und selbst in extremen Marktphasen wie

der Finanzkrise 2008/2009 oder der aktuellen Pandemie grundsätzlich Bestand

hatten bzw. haben, ist nicht zu erklären, warum die BelWertV nun in vielen

Punkten noch verschärft werden soll. Zumal viele der vorgeschlagenen Maßnahmen

zu ein- und demselben Ergebnis führen: dass der Beleihungswert weiter sinkt.

Dieses Vorgehen lehnt der vdp strikt ab: "Es entsteht der Eindruck, dass ein und

dasselbe Risiko - sinkende Immobilienpreise - aus vielen unterschiedlichen

Richtungen adressiert wird. Das kann nicht sein", so Tolckmitt.



Die Deutsche Kreditwirtschaft, für die der vdp die fachliche Federführung bei

der Analyse der BelWertV-Novelle innegehabt hatte, übermittelte der BaFin zum

Ende der Anhörungsfrist am Freitag eine umfangreiche Stellungnahme. Die

wesentlichen Kritikpunkte sind dabei die folgenden:



Kritikpunkt 1: Mindestkapitalisierungszinssätze



"Festhalten an Zinssätzen aus den 1960er Jahren nicht nachvollziehbar"



Die größte Kritik richtet sich gegen die Berechnungsparameter und hier vor allem

gegen die Mindestkapitalisierungszinssätze. "Das Festhalten an

Kapitalisierungszinssätzen aus den 1960er Jahren ist nicht nachzuvollziehen.

Zumal die COVID-19-Krise, der größte Stresstest seit Jahrzehnten für die

Immobilienbranche, eben nicht zu dem befürchteten Preisverfall geführt hat."



Die langjährige Preisentwicklung am Immobilienmarkt und das Auseinanderlaufen

Die langjährige Preisentwicklung am Immobilienmarkt und das Auseinanderlaufen

von Markt- und Beleihungswert blieben auch in der Pandemie bestehen.



