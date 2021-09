Heute bei Relay Medical Gewinne mitnehmen?

Relay Medical begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Schließlich hüpft der Kurs satte rund sechs Prozent nach oben. Die Preise verteuern sich durch diesen Rücksetzer auf 0,16 EUR. Ist dieser Anstieg das Signal für Gewinnmitnahmen?

Foto: www.anlegerverlag.de

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund zwölf Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Der Hochpunkt liegt bei 0,18 EUR. Wir sehen hier also ein echtes Endspiel.

Bullish eingestellte Anleger können dem Ausbruch vorgreifen, um die Gewinnmarge zu erhöhen, oder sicherheitshalber auf den endgültigen Startschuss warten. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Für alle, die bei Relay Medical ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich Rückenwind.

