dynaCERT Komplettabsturz!

Großer Katzenjammer heute bei allen dynaCERT-Anteilseignern. Schließlich muss die Aktie ein Minus von rund neun Prozent hinnehmen. Dieser Abschlag sorgt dafür, dass die Papiere schon für 0,18 EUR zu haben sind. Sollten Anleger nun alles verkaufen oder besser nachkaufen?

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Da dynaCERT immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund vier Prozent entfernt. Dieser Bremsbereich ist bei 0,18 EUR zu finden. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

Turnaround-Jäger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufwärtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 0,29 verläuft. Wer ohnehin auf der Baisse-Seite engagiert ist, dürfte sich heute über weitere Gewinne freuen.

