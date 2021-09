Relay Medical – Was ist denn hier los?

Einen Blitzstart zaubert heute Relay Medical auf’s Parkett. Die Aktie liegt schließlich rund vier Prozent im Gewinn. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Das übergeordnete Bild hat sich damit allerdings nur leicht verbessert. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Bei 0,14 EUR liegt dieser Haltegriff. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von Relay Medical nicht überzeugt sind, können die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Für alle Relay Medical-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

Fazit: Relay Medical kommt heute kräftig unter die Räder.