Powercell mit sauberem Höhenflug Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 02.09.2021, 17:32 | 13 | 0 02.09.2021, 17:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Powercell feiern heute die Bullen. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent. Damit liegt der Preis nun bei 20,10 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Powercell-Aktie. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Immerhin überbietet der Titel sein Monatshoch. Bis dato hatten 19,80 EUR diesen Wendepunkt bedeutet. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf. Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Trader, die sich auf Puts spezialisiert haben, bekommen nämlich einen kräftigen Nachlass. Börsianer, die von den Zukunftsaussichten bei Powercell überzeugt sind, bekommen heute eine weitere Bestätigung. Fazit: Powercell kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.

0 Autor abonnieren

Disclaimer