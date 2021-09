Relay Medical, war das erst der Anfang?

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Relay Medical. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund sechs Prozent in die Höhe. In der Spitzengruppe der Tagesgewinner findet sich der Titel damit ganz sicher wieder. Doch wie geht es nun weiter?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwölf Prozent zum Monatshoch. Dieses Hoch liegt bei 0,18 EUR. Die Situation bleibt also angespannt.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Denn demnach sind für Relay Medical Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 0,25 EUR eingependelt hat. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

