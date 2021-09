Düsseldorf (ots) -



- Zukunft der Autoindustrie: Europa führend auf dem Weg zur E-Mobilität mit

höchstem E-Auto-Anteil vor China und USA

- Wertschöpfungsketten verändern sich fundamental - 24 Gigafactories allein für

PKW in EU nötig

- Emissionen aus Produktion immer stärker im Fokus



Die Zukunft der Autoindustrie ist elektrisch - und die Branche ist auf einem

guten Weg, die Dekarbonisierungsziele für den Sektor zu erreichen. Mit 75%

Marktanteil von E-Autos an allen neu zugelassenen PKW im Jahr 2030 wird Europa

den Wandel anführen, vor dem in absoluten Zahlen größten E-Automarkt China mit

70% und den USA mit 65% Anteil. In der Europäischen Union könnte so 2030 jeder

vierte PKW - insgesamt mehr als 70 Mio. Fahrzeuge - auf den Straßen bereits

einen elektrischen Antrieb haben. Dieser fundamentale Wandel betrifft nicht nur

die Autohersteller und die Zulieferer, sondern geht weit darüber hinaus: 24

Batterie-Gigafactories werden in Europa benötigt, jede Woche müssen 15.000 neue

öffentliche und halb-öffentliche Ladepunkte gebaut werden - und der Bedarf an

Strom aus erneuerbaren Energien wird um 5% steigen. Dies geht aus der Studie

"Why the automotive future is electric" hervor, die die Unternehmensberatung

McKinsey & Company zur IAA Mobility in München heute vorgestellt hat.









"Weltweit gewinnt die E-Mobilität weiter an Fahrt - die Industrie steht vor dem

größten Umbauprozess ihrer Geschichte", sagt Andreas Tschiesner, Senior Partner

im Münchner Büro und Leiter der europäischen Automobilberatung. von McKinsey

"Immer mehr Autohersteller geben konkrete Ausstiegsdaten für den

Verbrennungsmotor bekannt, das Kundeninteresse wächst weiter und die Regulierung

wird verschärft." Dieser Wandel betrifft insbesondere fünf Bereiche:



- Neue Wertschöpfungsketten: Neue Mobilitätsformen erfordern neue Komponenten

wie zum Beispiel Batterien, E-Motoren und Leistungselektronik für

Elektrofahrzeuge. Diese wachsenden Komponentengruppen werden 2030 mehr als die

Hälfte des Marktes ausmachen. Klassische Verbrennungsmotor-Teile wie Getriebe,

Motoren und Einspritzsysteme stehen dann nur noch für 10% des Marktes für

Autokomponenten - eine Schrumpfung auf die Hälfte. Nach einer Schätzung des

ifo-Instituts werden 100.000 Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie von

diesem Wandel betroffen sein - dies ist 5-10 Mal mehr als beim Kohleausstieg.

- Ausbau der Batterieproduktion: Um die PKW-Nachfrage zu bedienen, muss die

Batterieproduktion in der EU um den Faktor 16 ausgebaut werden - auf 786 GWh

im Jahr 2030. Der Batteriemarkt entwickelt sich dabei sehr dynamisch: Neben

bekannten Herstellern, die 2030 für 29% des Volumens stehen, werden Joint







