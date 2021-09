Maxi Haußer-Knabe von DIE NEUE SCHULE Berlin – die Fakten zum Bildungsurlaub

Ein immer größerer Teil der Menschen möchte die Chance nutzen, sich in seiner Freizeit beruflich weiterzubilden und seine Kompetenzen zu erweitern. Oft fehlt es dafür allerdings an der notwendigen Zeit.

Gesetzliche Grundlagen des Bildungsurlaubs in Berlin

Ein Bildungsurlaub räumt Arbeitnehmern das Recht ein, sich von ihrem Arbeitgeber zum Zweck der beruflichen bzw. politischen Weiterbildung bezahlt freistellen zu lassen. Damit soll es dem Arbeitnehmer ermöglicht werden, sich persönlich voll entfalten und besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Gesetzliche Grundlage ist in Berlin das Berliner Bildungsurlaubsgesetz von 1970.

In Berlin haben Arbeitnehmer und Auszubildende einen Anspruch auf 10 Arbeitstage Bildungsurlaub innerhalb von zwei Kalenderjahren. Bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres besteht der Anspruch sogar pro Kalenderjahr.

Dabei müssen sich Arbeitnehmer nicht zwingend auf berufsnahe Weiterbildungen beschränken. Sie können frei aus Veranstaltungen wählen, die zu ihrer beruflichen und politischen Weiterbildung beitragen. Management-Seminare können also ebenso angesetzt werden wie Englischkurse in DIE NEUE SCHULE, Informatikkurse oder Rhetorik-Seminare.

Welche Veranstaltungen sind geeignet?

Für eine Bildungsveranstaltung kann man sich dann freistellen lassen, wenn sie von der Senatsverwaltung oder im Sinne des BiUrlG anerkannt ist. Das gilt vor allem für Bildungsangebote, die von Volkshochschulen, Hoch- und Privatschulen angeboten werden.

Gefunden werden können die Veranstaltungen auf verschiedenen Plattformen im Internet. Eine gute Anlaufstelle ist hier die Seite www.bildungsurlaub.de.

Gehalt während des Bildungsurlaubs

Während des Bildungsurlaubs wird das Gehalt ganz normal weitergezahlt. Zusätzlich kann ein Teil der Kosten über die Bildungsprämie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und über Bildungsschecks übernommen werden. Weiterhin handelt es sich bei den Kosten für die Weiterbildung um Werbungskosten, die von der Steuer abgesetzt werden können. Das gilt zum Teil auch die für die Reisekosten, die mit der Weiterbildung verbunden sind.

Über DIE NEUE SCHULE

DIE NEUE SCHULE befindet sich seit 1984 in Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie bietet ein breites Spektrum an Sprachkursen an, wobei alle Lehrer Muttersprachler in der jeweils unterrichteten Sprache sind. Lerner profitieren auf diese Weise von besonders authentischem sprachlichem Input. Viele der ganzjährig angebotenen Kurse können dabei auch als Bildungsurlaub genutzt werden. Einen wesentlichen Anteil an der entspannten Lernerfahrung haben 31 großzügig bemessene helle Unterrichtsräume, eine große Bibliothek im Schulgebäude und eine gemütliche Cafeteria.

