BioTec CCI Frisches Geld für den Portfolio-Aufbau
06.09.2021, 10:59



Mit dem frischen Geld will das Unternehmen ein Beteiligungsportfolio aufbauen. Geplant ist, frühzeitig in Wachstumsunternehmen aus den Bereichen Biotech, Medizintechnik und Gesundheit zu investieren. Diese ...



Weiterlesen auf 4investors.de Bei BioTec CCI steht eine Kapitalerhöhung an. Bis zu 750.000 Aktien werden außerbörslich angeboten. Der Preis je Aktie liegt bei 4,00 Euro. Somit kommen brutto bis zu 3,0 Millionen Euro in die Kasse der Düsseldorfer.Mit dem frischen Geld will das Unternehmen ein Beteiligungsportfolio aufbauen. Geplant ist, frühzeitig in Wachstumsunternehmen aus den Bereichen Biotech, Medizintechnik und Gesundheit zu investieren. Diese ...

