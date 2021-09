München (ots) -



- Forschungsinstitut IPRI: 863 Millionen Euro Ersparnis in zehn Jahren durch

Anbieterwechsel

- Verbraucher*innen sparten 2.050 Euro seit 2012 durch regelmäßigen Wechsel

- Bei CHECK24 mehr als 2.000 Tarife von über 350 Anbietern für DSL, Kabel und

Glasfaser vergleichen



Deutsche sparten im vergangenen Jahr 201 Millionen Euro durch einen Wechsel des

Internetanbieters. Das ist das Ergebnis des Forschungsinstituts IPRI, das im

Auftrag von CHECK24 die Kundenersparnis bei Internetneuverträgen über das

Vergleichsportal gegenüber dem Markt berechnet hat.1) Dafür verglichen sie die

Kosten eines Neuvertrages über CHECK24 mit der Vertragsverlängerung des

Standardtarifs der Telekom.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Die Studie hat gezeigt, dass CHECK24-Kund*innen im vergangenen Jahr so viel beieinem Wechsel des Internetanbieters gespart haben wie noch nie und wir zuunserem Versprechen stehen, immer das günstigste Angebot zu haben" , sagt Dr.Markus Schramm, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24. "Mit unseremDSL-Vergleich kommen Kund*innen günstiger, schneller und einfacher an einenneuen Tarif für Highspeed-Internet."Forschungsinstitut IPRI: 863 Millionen Euro Ersparnis in zehn Jahren durchAnbieterwechselIn den vergangenen zehn Jahren summiert sich die Ersparnis auf 863 MillionenEuro. Ein Grund: Beim Abschluss eines Internetvertrags über CHECK24 erhaltenKund*innen einen Cashback, den sie beim Anbieter in dieser Form nicht bekommen.Im Jahr 2020 betrug der Cashback im Schnitt 134 Euro."Unsere Studie zur Kundenersparnis im Produktbereich Internet hat gezeigt, wieviel Verbraucher*innen durch einen Wechsel ihres Internetanbieters sparenkönnen" , sagt Sebastian Künkele, Scientific Project Manager am IPRI Institut."Insgesamt beträgt die Kundenersparnis über die vergangenen zehn Jahre 863Millionen Euro."Verbraucher*innen sparten 2.050 Euro seit 2012 durch regelmäßigen WechselWechselten Verbraucher*innen seit 2012 alle zwei Jahre ihren Internetanbieter,sparten sie insgesamt 2.050 Euro im Vergleich zum Standardtarif. Das entsprichtrund 41 Prozent der Kosten.Gleichzeitig profitierten Konsument*innen bei einem Wechsel auch von besserenLeistungen, da häufig Tarife mit höherer Geschwindigkeit abgeschlossen wurden:"Regelmäßiges Wechseln trägt als Speedbooster zur Digitalisierung bei" , sagtSebastian Künkele.Bei CHECK24 mehr als 2.000 Tarife von über 350 Anbietern für DSL, Kabel undGlasfaser vergleichenCHECK24 hat die meisten Internetanbieter im Vergleich. Verbraucher*innen