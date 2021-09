Swiss Re Institute schätzt, dass sich globale Sach- und Haftpflicht-Versicherungsprämien bis 2040 mehr als verdoppeln werden - auf 4,3 Bio. USD

Zürich, 6. September 2021 - Die weltweiten P&C-Prämien dürften sich von 2020 bis 2040 mehr als verdoppeln, von 1,8 Bio. USD auf 4,3 Bio. USD. Gemäss der sigma-Studie des Swiss Re Institute More risk: the changing nature of P&C insurance opportunities to 2040 wird sich dabei die Zusammensetzung der P&C-Portefeuilles von risikoärmeren Motorfahrzeugversicherungen zu risikoreicheren Sach- und Haftpflichtsparten verlagern. Die Sachversicherung wird den Prognosen zufolge zur am schnellsten wachsenden Sparte werden. Die Motorfahrzeugversicherung soll trotz ihres schrumpfenden Anteils die grösste P&C-Sparte bleiben und die Prämien in dieser Sparte dürften sich bis 2040 fast verdoppeln.



In der Sachversicherung wird ein jährliches Wachstum von 5,3% prognostiziert, was einem Anstieg des weltweiten Prämienvolumens von 450 Mrd. USD auf 1,3 Bio. USD im Zeitraum 2020 bis 2040 entspricht. Die Wirtschaftsentwicklung wird mit einem Anteil von 75% bzw. Neuprämien von bis zu 616 Mrd. USD der wichtigste Treiber für den Prämienanstieg in der Sachversicherung bleiben. Klimabedingte Risiken werden in den nächsten 20 Jahren voraussichtlich für eine Zunahme der weltweiten Sachversicherungsprämien um 22% bzw. um bis zu 183 Mrd. USD sorgen, da wetterbedingte Katastrophen sowohl schwerer als auch häufiger werden dürften.

