dynaCERT: Jetzt Gewinne mitnehmen?

Bei allen dynaCERT-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund neun Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Schaltet dynaCERT dadurch in den Hausse-Modus?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei dynaCERT, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von dynaCERT der letzten drei Monate

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund acht Prozent. Bei 0,21 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Bei dynaCERT ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Danach notiert dynaCERT in Abwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 0,29 EUR. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Fazit: Wie es bei dynaCERT weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.