Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) befindet sich seit Mai, wo sie bei über 57 € notierte, auf Talfahrt. Aktuell sind die Papiere 18% günstiger für unter 48 € zu haben. Selbst gute Nachrichten wie die heutige über den Wirkstoff Eliapixant, der in einer Phase-2b-Studie signifikant die Hustenhäufigkeit bei Patienten mit refraktärem chronischen Husten reduziert hat, verpuffen.Bayer mit Sitz in Leverkusen ist ein Chemie- und Pharmagigant mit rund 117.000 Mitarbeitern (Stand Ende August). Das Geschäft ist unterteilt in die drei Divisionen Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science.