Delivery Hero hat in zwei Tranchen eine Wandelschuldverschreibung über 1,25 Milliarden Euro am Markt platziert. Die Tranchen sind mit 1,0 Prozent bzw. 2,125 Prozent verzinst, sie laufen bis 2026 bzw. 2029.Die Wandlungsprämie beträgt 40 Prozent. Die Papiere sind zunächst in 6,826 Millionen Aktien von Delivery Hero wandelbar. Der Verwässerungseffekt liegt somit bei rund 4 Prozent. Mit dem frischen Geld will man unter anderem ...