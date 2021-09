Aktien – Gebremster Aufschwung

Volatil. Nach einer Berg- und Talfahrt haben sich die deutschen Aktienmärkte in der vergangenen Woche zwar erneut widerstandfähig präsentiert, unter dem Strich aber etwas an Boden verloren. Dabei verlief das Geschäft bei niedrigen Umsätzen trotz zahlreicher durchaus widersprüchlich ausgefallener Konjunkturdaten und heftig steigender Preisindizes erneut in ruhigen Bahnen. Für Unruhe am Markt und für fallende Kurse sorgten am Freitagnachmittag allerdings die neuesten US-Arbeitsmarktzahlen. Diese waren nicht nur deutlich schlechter ausgefallen als erwartet, sondern hatten parallel dazu auch noch gezeigt, dass die Löhne in den USA zuletzt deutlich stärker als prognostiziert gestiegen sind. Letzteres beflügelte die sowieso schon bestehenden Inflationsängste. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor. Nach einer Berg- und Talfahrt haben sich die deutschen Aktienmärkte in der vergangenen Woche zwar erneut widerstandfähig präsentiert, unter dem Strich aber etwas an Boden verloren. Dabei verlief das Geschäft bei niedrigen Umsätzen trotz zahlreicher durchaus widersprüchlich ausgefallener Konjunkturdaten und heftig steigender Preisindizes erneut in ruhigen Bahnen. Für Unruhe am Markt und für fallende Kurse sorgten am Freitagnachmittag allerdings die neuesten US-Arbeitsmarktzahlen. Diese waren nicht nur deutlich schlechter ausgefallen als erwartet, sondern hatten parallel dazu auch noch gezeigt, dass die Löhne in den USA zuletzt deutlich stärker als prognostiziert gestiegen sind. Letzteres beflügelte die sowieso schon bestehenden Inflationsängste. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.

Weiter im Blick hatten die Anleger zudem die neuen Zusammensetzungen der Indizes der Dax-Familie. Große Überraschungen blieben allerdings aus, als die Deutsche Börse am Freitag nach Börsenschluss bekanntgab, wie sich ihre Indizes ab dem 20. September zusammensetzen werden. Dies gilt auch für die 10 neuen Mitglieder, die der DAX bekommen wird.

DAX gab leicht nach

Die Verluste am Freitag führten dazu, dass der Deutsche Aktienindex (Dax) im Wochenvergleich um 0,6 Prozent auf 15.768,06 Punkte nachgab. Leicht abwärts ging es auch bei den Werten aus der zweiten Reihe. So verlor der MDax 0,5 Prozent auf 35.974,42 Punkte. Der TecDax machte dagegen weiter Boden gut und legte unter dem Strich um 0,5 Prozent auf 3.934,75 Punkte zu. Der m:access All-Share verbesserte sich sogar um 0,8 Prozent auf 3.029,24 Zähler. Auffällig war, dass sich die meisten Papiere, die aus dem MDax in den Dax aufsteigen werden, in der vergangenen Woche insgesamt kaum vom Fleck rührten. So konnte das künftige Dax-Schwergewicht Airbus im Wochenverlauf zwar vorrübergehend deutlich zulegen, eine schlechte Entwicklung am Freitag führte aber dazu, dass die Aktien im Wochenvergleich unter dem Strich nur um 0,4 Prozent auf 114,62 Euro voran kamen. Positiver Ausreißer unter den Dax-Neulingen waren Sartorius . Die Vorzüge des Pharmazulieferers und Laborausrüsters rutschten am Freitag zwar wie Airbus um rund 2 Prozent ab, allerdings stand für sie immer noch ein Wochenplus von 3,1 Prozent auf 571,20 Euro in den Büchern.

Die DAX-Aufsteiger aus dem MDax konnten überwiegend nicht von der Ankündigung der Deutschen Börse profitieren, ein deutliches Wochenplus legte hingegen Sartorius hin.

Anleihen: Abwärtstrend setzt sich fort

Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten sind in der vergangenen Woche erneut leicht gefallen. Damit setzte sich der bereits eine Woche zuvor begonnene Abwärtstrend fort. Auch die schlechter als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag konnten an der Entwicklung nur kurzfristig etwas ändern. Denn bis zum Handelsende drehten die Kurse wieder ins Minus. Insgesamt büßte die Rendite der marktbestimmenden zehnjährigen Bundesanleihe im Wochenvergleich 0,7 Basispunkte ein und wurde im späten Freitagsgeschäft nur noch mit -0,36 Prozent berechnet. Die Umlaufrendite gab dagegen nur 3 Hundertstel auf -0,44 Prozent ab.

US-Kurse: Verhaltener Wochenausklang

Erneut besser als die deutschen Aktienmärkte haben die US-Börsen abgeschnitten. Sie setzten in der vergangenen Woche zunächst ihre Rekordjagd fort, wurden allerdings zumindest am Freitag etwas von enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten ausgebremst. In der Summe gab der Dow-Jones-Index im Wochenvergleich um 0,2 Prozent auf 35.370,56 Punkte nach. Für den breiter gefasste S&P-500-Index stand dagegen ein Wochenplus von 0,6 Prozent auf 4.536,32 Zähler zu Buche. Damit beendete er den Handel am Freitag nur geringfügig unter dem neuen Rekordhoch, das er am Donnerstag erreicht hatte. Ebenfalls auf Rekordkurs blieb der technologielastige Nasdaq-100-Index. Er stieg im Wochenvergleich sogar um 1,4 Prozent auf 15.652,04 Punkte.

Ausblick: Kaum fundamentale Daten