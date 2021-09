Sunrise UPC ist 5G-Speed-Champion

«Unsere einzigartige Infrastruktur bietet über 90% der Schweizer Haushalte fiberähnliche Internetspeeds - sei es über Glasfaser, das Kabelnetz, Partnernetze oder eben 5G. Das Sunrise UPC 5G-Netz bringt dabei das schnellste Internet insbesondere auch in Gebiete, wo es keine guten Festnetzleitungen gibt. Und: auch im Ausland muss nicht auf 5G verzichtet werden. Wir sind ebenfalls beim 5G-Roaming führend», freut sich André Krause, CEO von Sunrise UPC für die Kundinnen und Kunden.

Der OpenSignal 5G Experience Report zeichnet das Sunrise UPC 5G-Netz insgesamt in 5 von 7 Kategorien als Sieger aus*. Er zeigt, dass sich die Sunrise UPC 5G-Strategie mit dem frühen Start als erster 5G-Anbieter der Schweiz im Frühjahr 2019 für die Kundinnen und Kunden weiter bezahlt macht. Sie sind mit 5G in der Schweiz am schnellsten unterwegs. Pro Kundin und Kunde stehen nahezu 200 Mbit/s im Durchschnitt (!) zur Verfügung. Die Konkurrenz rangiert mit einem Rückstand von rund 20% und mehr deutlich hinter Sunrise UPC. Der von Surnsie UPC erzielte Wert ist rund doppelt so schnell, als was die internationale Fernmeldeunion ITU bei den Zielen des 5G-Standards (ITU IIMT 2020) für breit abdeckte Flächen vorgesehen hat (100 Mbit/s). Die vom Sunrise UPC 5G-Netz erzielten Spitzenwerte zählen daher auch weltweit zu den besten.