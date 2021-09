Die Analysten von Montega berücksichtigen die jüngsten Zahlen von Erwe Immobilien in ihrem Modell. Man sieht spürbare Fortschritte bei den Bestands- und Entwicklungsprojekten. Die Erholung im Gewerbeimmobiliensektor wird deutlich.Zuletzt hat die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung durchgeführt. So kamen rund 5,5 Millionen Euro in die Kasse. Auch das Management hat sich daran signifikant beteiligt. Die Unternehmensspitze ist ...