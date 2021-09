DGAP-News KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen: Bundestagswahl 2021: KÖTTER Security präsentiert Agenda für die 'Sicherheit 2.0' Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 06.09.2021, 12:00 | 19 | 0 | 0 06.09.2021, 12:00 | DGAP-News: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen / Schlagwort(e): Sonstiges

Bundestagswahl 2021:

KÖTTER Security präsentiert Agenda für die "Sicherheit 2.0" Friedrich P. Kötter: Lösungen für die neue Normalität dulden keinen Aufschub -> Größtes Familienunternehmen der Branche: Steigende Gefahren, begrenzte öffentliche Ressourcen und Konsequenzen aus der Corona-Krise erfordern neue Sicherheitsarchitektur -> Im Fokus: Ausbau von Public-Private-Partnership, eigenes Sicherheitsgewerbegesetz, faire Vergaben gerade im öffentlichen Sektor und die Neujustierung des Begriffs Sicherheit Essen/Berlin (06.09.2021). Die Bundestagswahl am 26. September erfordert wichtige Weichenstellungen auf dem Gebiet der inneren Sicherheit. Daher stellt KÖTTER Security seine Agenda zur inneren Sicherheit für die neue Legislaturperiode vor (www.koetter.de/sicherheitsbrief). Die mit Unterstützung der KÖTTER Sicherheitsbeirats-Mitglieder Wolfgang Bosbach, Hans-Helmut Janiesch und Fritz Rudolf Körper entstandene Publikation enthält Vorschläge und

Erwartungen an die neue Bundesregierung für die "Sicherheit 2.0". Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen und Wirtschaftsspionage gegen Unternehmen stellen die innere Sicherheit genauso vor immer größere Herausforderungen wie z. B. Bedrohungen durch die Organisierte Kriminalität oder neue Extremismus-Formen von Verschwörungstheoretikern. Gleichzeitig bleiben die Ressourcen der Sicherheitsbehörden aber begrenzt. "Schon dies ist ein dauerhaft kaum lösbarer Spagat", verdeutlicht Friedrich P. Kötter, Verwaltungsrat der KÖTTER Security Gruppe. "Hinzu kommt, dass die Corona-Krise die Rahmenbedingungen drastisch verändert hat: Statt traditioneller Gefahrenabwehr stand nun z. B. schlagkräftiger Gesundheitsschutz im Fokus." Seite 2 ► Seite 1 von 3





