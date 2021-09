NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Synlab von 21,90 auf 23,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Veronika Dubajova begründete das höhere Kursziel in einer am Montag vorliegenden Studie mit dem anhaltenden Rückenwind, den der Labordienstleister von der Corona-Pandemie erhalte. Ein 25-prozentiger Abschlag gegenüber der Aktie des australischen Konkurrenten Sonic sei nicht gerechtfertigt./tih/gl

