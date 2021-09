Hamburg (ots) - Die rund 900 deutschen Stromnetzbetreiber sind keinem Wettbewerb

ausgesetzt und profitieren von staatlich festgelegten Garantierenditen. Auch

deshalb ist das Netzgeschäft für Konzerne, Stadtwerke und Investoren so

attraktiv. Die Bundesnetzagentur will die staatlichen Garantierenditen für

Netzfirmen - die Eigenkapitalverzinsung - ab 2024 senken. Grund sind dauerhaft

niedrige Marktzinsen.



Ein neues Gutachten zeigt, dass der Zinssatz deutlicher als geplant reduziert

werden kann, ohne Ausbau und Betrieb der Netze zu gefährden. So könnten

Stromkund*innen in den kommenden Jahren um insgesamt zwei Milliarden Euro

entlastet werden. Die Analyse hat der Wirtschaftsexperte Prof. Dr. Thomas Wein

von der Universität Lüneburg im Auftrag von LichtBlick und des Bundesverbandes

Neue Energiewirtschaft (bne) erstellt. LichtBlick hat das Gutachten mit einer

Stellungnahme bei der Bundesnetzagentur eingereicht.







Stromkund*innen. Die Regulierungsbehörden von Bund und Ländern können und müssen

die Traumrenditen der Netz-Monopolisten stärker als geplant senken. Denn auch

bei einem niedrigeren Renditeniveau bleiben die nahezu risikofreien

Investitionen in Stromleitungen sehr attraktiv", so Markus Adam, Director Legal

bei LichtBlick.



Rund ein Viertel der Stromrechnung eines Haushaltes entfällt auf den

Stromtransport. Das sind bei einer dreiköpfigen Familie mit 3.106

Kilowattstunden Verbrauch im Schnitt 233 Euro pro Jahr. Die Netzentgelte

summieren sich im Jahr auf über 25 Milliarden Euro. Damit werden Betrieb und

Ausbau der Leitungen finanziert.



Die Bundesnetzagentur reguliert die Netzentgelte für den Großteil der Betreiber.

Die Bonner Behörde will die Eigenkapitalzinsen kappen. Sie sollen bei Neuanlagen

von aktuell 6,91 auf 4,59 Prozent und bei Altanlagen von 5,12 auf 3,03 Prozent

reduziert werden.



Das LichtBlick-Gutachten sieht hier weiteres Einsparpotenzial. Aufgrund des

dauerhaft niedrigen Zinsniveaus, der Monopolvorteile der Netzfirmen und des

nahezu risikofreien Geschäftsmodells wäre ein Zinsniveau von 3,79% (bei

Neuanlagen) bzw. 2,23% (Altanlagen) realitätsnäher. Netz-Investitionen wären

auch dann weiterhin ein lohnendes Geschäft. Gegenüber dem Vorschlag der

Bundesnetzagentur würden private Stromkund*innen um zusätzlich 810 Millionen

Euro entlastet, gegenüber den aktuellen Zinssatz um rund zwei Milliarden Euro.

Das wären pro Haushalt rund 12 Euro im Jahr.



Über LichtBlick:



Vor über 20 Jahren fing LichtBlick an, sich als Pionier für erneuerbare Energien

stark zu machen. Heute ist Ökostrom das neue Normal und LichtBlick Deutschlands

führender Anbieter für Ökostrom und Öko-Wärme. Bundesweit leben und arbeiten

über 1,7 Million Menschen mit der Energie von LichtBlick. Über 400

LichtBlickende entwickeln Produkte und Services für einen klimaneutralen

Lebensstil. 2020 erreichte das Klimaschutz-Unternehmen einen Umsatz von 1,1

Milliarde Euro. LichtBlick gehört zum niederländischen Energiewende-Vorreiter

Eneco. Eneco will seine Wind- und Solarkapazität bis 2025 verdoppeln und damit

Ökostrom für rund 2,4 Millionen Haushalte erzeugen. Info:

http://www.lichtblick.de



Pressekontakt:



Ralph Kampwirth, Director Communication & Public Affairs

Tel. 040-6360-1208, mailto:ralph.kampwirth@lichtblick.de

LichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359 Hamburg





"Stromleitungen sind der Goldesel der Energiebranche. Die Kosten zahlen dieStromkund*innen. Die Regulierungsbehörden von Bund und Ländern können und müssendie Traumrenditen der Netz-Monopolisten stärker als geplant senken. Denn auchbei einem niedrigeren Renditeniveau bleiben die nahezu risikofreienInvestitionen in Stromleitungen sehr attraktiv", so Markus Adam, Director Legalbei LichtBlick.Rund ein Viertel der Stromrechnung eines Haushaltes entfällt auf denStromtransport. Das sind bei einer dreiköpfigen Familie mit 3.106Kilowattstunden Verbrauch im Schnitt 233 Euro pro Jahr. Die Netzentgeltesummieren sich im Jahr auf über 25 Milliarden Euro. Damit werden Betrieb undAusbau der Leitungen finanziert.Die Bundesnetzagentur reguliert die Netzentgelte für den Großteil der Betreiber.Die Bonner Behörde will die Eigenkapitalzinsen kappen. Sie sollen bei Neuanlagenvon aktuell 6,91 auf 4,59 Prozent und bei Altanlagen von 5,12 auf 3,03 Prozentreduziert werden.Das LichtBlick-Gutachten sieht hier weiteres Einsparpotenzial. Aufgrund desdauerhaft niedrigen Zinsniveaus, der Monopolvorteile der Netzfirmen und desnahezu risikofreien Geschäftsmodells wäre ein Zinsniveau von 3,79% (beiNeuanlagen) bzw. 2,23% (Altanlagen) realitätsnäher. Netz-Investitionen wärenauch dann weiterhin ein lohnendes Geschäft. Gegenüber dem Vorschlag derBundesnetzagentur würden private Stromkund*innen um zusätzlich 810 MillionenEuro entlastet, gegenüber den aktuellen Zinssatz um rund zwei Milliarden Euro.Das wären pro Haushalt rund 12 Euro im Jahr.Über LichtBlick:Vor über 20 Jahren fing LichtBlick an, sich als Pionier für erneuerbare Energienstark zu machen. Heute ist Ökostrom das neue Normal und LichtBlick Deutschlandsführender Anbieter für Ökostrom und Öko-Wärme. Bundesweit leben und arbeitenüber 1,7 Million Menschen mit der Energie von LichtBlick. Über 400LichtBlickende entwickeln Produkte und Services für einen klimaneutralenLebensstil. 2020 erreichte das Klimaschutz-Unternehmen einen Umsatz von 1,1Milliarde Euro. LichtBlick gehört zum niederländischen Energiewende-VorreiterEneco. Eneco will seine Wind- und Solarkapazität bis 2025 verdoppeln und damitÖkostrom für rund 2,4 Millionen Haushalte erzeugen. Info:http://www.lichtblick.dePressekontakt:Ralph Kampwirth, Director Communication & Public AffairsTel. 040-6360-1208, mailto:ralph.kampwirth@lichtblick.deLichtBlick SE, Zirkusweg 6, 20359 Hamburg