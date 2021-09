Wachstumskurs intakt - Mittelfristziele erscheinen zu konservativ

Uzin Utz hat jüngst starke Q2-Zahlen vorgelegt, welche die vorläufig berichteten Eckwerte bestätigen (vgl. Comment vom 06.08.). Neben einer deutlichen Nachfrageerholung in fast allen Märkten zeigen die Kennzahlen auch die Fortschritte bei der vom Unternehmen angestrebten Profitabilitätsverbesserung, sodass wir uns in unserer positiven Sicht auf den Investment Case bestärkt sehen. Trotz der sich weiter zuspitzenden Entwicklung auf den Beschaffungsmärkten halten wir an unseren zuletzt erhöhten Schätzungen fest und sind nach wie vor davon überzeugt, dass das kommunizierte mittelfristige EBIT-Margenziel von mehr als 8% zu konservativ ausfällt.



Im Zuge der 'PASSION'-Strategieumsetzung will der Konzern bis Ende 2025 mittels organischen Wachstums ein Umsatzniveau von mindestens 550 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von mehr als 8% erreichen. Das Erlösziel halten wir angesichts der etablierten Positionierung in den Kernmärkten (Marktanteil je rund 20%) sowie den aussichtsreichen Chancen in Wachstumsmärkten wie Nordamerika als realistisch erreichbar (MONe Umsatz 2025: 559,7 Mio. Euro).

Ergebnisseitig impliziert das Margenziel ein operatives Ergebnis von rund 44 Mio. Euro, was wir jedoch als zu konservativ erachten. Wir rechnen mit knapp 51,5 Mio. Euro und damit einer um 120 BP höheren EBIT-Marge von 9,2%. Dies stützen wir zum einen auf die nachfragebedingt hohe Kapazitätsauslastung und damit einhergehende Skalen- und Synergieeffekte. Zudem dürften digitale Serviceangebote wie der eigene WhatsApp-Videochat oder ein Bodennavigator nicht nur einen Differenzierungsfaktor gegenüber Wettbewerbern darstellen, sondern auch zu nachhaltigen Kosteneinsparungen führen. Spürbare Reduzierungen der Fracht- und Logistikkosten sollten darüber hinaus mit den in 2022 geplanten Werksöffnungen in den Niederlanden und Nordamerika einhergehen. Zusätzlich sollte der Konzern u.E. dank einer stringenten Umsetzung weiterer operativer Kostensparmaßnahmen die erfreuliche Ergebnisentwicklung fortsetzen und eine im Vergleich zum Vor-Corona-Niveau nachhaltig höhere Profitabilität erreichen können (MONe Ø EBIT-Marge 2022-2025: 9,2% vs. 2016-2019: 8,1%). Das margenseitige Potenzial wurde dabei nicht zuletzt im Rahmen der Q2-Zahlen durch einen erneuten Ergebnissprung und die Anhebung der Jahresprognose offenbart (EBIT Q2/21: +154,1% yoy, EBIT-Marge: 14,6%).



Rating: Halten

Kursziel: 95,00 Euro