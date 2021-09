Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Manchmal ist die einfachste Lösung die beste Lösung. So ist dasauch mit der Diskussion über die Frage nach dem Impfstatus eines Bewerbers oderArbeitnehmers. Wer sich ein wenig mit dem geltenden Arbeitsrecht befasst, stelltschnell fest, dass es gar keiner Regelung bedarf. "Wir haben längst rechtlicheRegeln, die überzeugende Antworten auf freilich drängende Fragen liefern",erklärt der Kölner ETL- Rechtsanwalt Dr. Uwe Schlegel in einem ausführlichenBeitrag (https://www.etl-rechtsanwaelte.de/aktuelles/von-der-pflicht-zur-mitteilung-des-impfstatus-ueber-homeoffice-fuer-ungeimpfte-bis-zur-kuendigung-der-mietwohnung-wegen-fehlenden-impfnachweises) .Dieser Tage wird darüber gestritten, ob der Arbeitgeber einen Bewerber oderbereits bei ihm beschäftigte Arbeitnehmer nach ihrem Impfstatus fragen darf. Dieeinen lehnen ein solches Recht in allen Fällen ab. Andere möchten die Fragegrundsätzlich zulassen. An Argumenten fehlt es beiden Seiten nicht. Da werdenunter anderem das allgemeine Persönlichkeitsrecht und der allgegenwärtigeDatenschutz bemüht. Und natürlich berufen sich die Vertreter eines möglichstumfassenden Fragerechts des Arbeitgebers auf den Infektionsschutz, heißt denSchutz vor einem potentiell tödlichen Virus. Wer hat Recht? Ist mangelsrechtlicher Bestimmungen gar der Gesetzgeber gefordert, da es bislang keineRegeln gab, an denen sich das Fragerecht des Arbeitgebers bzw. dessen Reichweitehätte ausrichten können? Alles Unfug! Es gibt längst einen Maßstab, an dem sichdas Fragerecht des Arbeitgebers ausrichtet. Und dieser Maßstab lässt sich ohneweiteres auf die Frage nach dem Impfstatus übertragen. Dazu braucht es keinGesetz. Wir führen eine Scheindebatte. Viel Wind um nichts!Das Fragerecht des Arbeitgebers im Lichte geltenden RechtsEs entspricht ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, dem höchstenArbeitsgericht in Deutschland, dass ein (potentieller) Arbeitgeber den Bewerbernach allem fragen darf, wenn es dafür nur einen sachlich nachvollziehbaren Grundgibt. Das schließt beispielsweise selbstverständlich die Frage nach bestehendenKrankheiten ein. Allerdings steckt die Tücke im Detail. So darf der Bewerbernicht etwas plump nach seinen etwaig vorhandenen Krankheiten gefragt werden. Esbedarf vielmehr eines Zusammenhangs zwischen der Frage und dem durch denBewerber angestrebten Job. Unzulässig ist demzufolge die Frage "Sind Sie krank?"Zulässig hingegen ist die Erkundigung des Arbeitgebers nach Krankheiten, die den