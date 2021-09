Direktzahlungen für die Taliban, Spendenaufrufe für Flutopfer Autor: Tichys Einblick | 06.09.2021, 12:26 | 22 | 0 | 0 06.09.2021, 12:26 | Die Flutkatastrophe Mitte Juli hat in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Milliardenschäden verursacht. Jetzt kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer an, ab wann die Menschen in den betroffenen Gebieten auf Hilfszahlungen hoffen können. „Möglichst unkompliziert“ solle das ablaufen. Beantragen (!) könne man die Hilfen dann ab Oktober – Auszahlungsdatum ungewiss. Denn „unkompliziert“ bedeutet in Deutschland eben immer noch mindestens Der Beitrag Direktzahlungen für die Taliban, Spendenaufrufe für Flutopfer erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Max Roland.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer