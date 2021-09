DGAP-Media / 06.09.2021 / 12:30

Modern Plant Based Foods Inc. gewinnt führenden Vertriebshändler aus Kanada als neuen Kooperationspartner.

Modern Plant Based Foods Inc. (ISIN: CA6076771014; WKN: A2QQE9) freut sich bekannt zu geben, dass Modern Meat, seine Marke für Fleischersatzprodukte, eine Partnerschaftsvereinbarung mit Horizon Grocery + Wellness (Horizon) unterzeichnet hat, um den Service für Verbraucher in ganz Kanada zu verbessern. Mit einer umfassenden Liste von Einzelhandelspartnerschaften wie Whole Foods, Save On Foods, Nesters und Choices wird Modern Meat die Möglichkeit haben, seinen Einzelhandelsvertrieb in Kanada deutlich zu erweitern.