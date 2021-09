CREDIT SUISSE stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Mark Freshney

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,70

Kursziel alt: 35,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35,70 Euro belassen. Eine Analyse der Kostensituation im Energiesektor und der Auswirkungen auf die Aktienkurse habe ergeben, dass Werte mit Fokus auf Wind- und Solarkraft günstiger sind als jene anderer Energieformen, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies explizit auf gestiegene Kosten für CO2-Emissionen und gestiegene Gaspreise. In RWE sieht der Experte einen Profiteur stabiler oder weiter steigender Energiepreise./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2021 / 14:20 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / 03:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.