Zürich (ots) - Das Deep-Tech-Unternehmen WayRay (https://wayray.com/) zeigt ab

heute auf der IAA Mobility, wie die automobile Zukunft aus der Perspektive von

Fahrern und Passagieren aussehen wird. Mit Hilfe seines Deep Reality Display®,

einer neuen Generation von holographischen True Augmented Reality Displays,

verwandelt WayRay die gesamte Windschutzscheibe in eine virtuelle Welt, in der

Informationen über Fahrzeug, Navigation, Infotainment und Umgebung angezeigt

werden können und dabei perfekt mit der realen Welt verschmelzen. Mit einem Wert

von 866 Millionen Dollar im Jahr 2020 und einem prognostizierten Wert von 3,37

Milliarden Dollar für das Jahr 2025 wird die Head-up-Display-Industrie ein

wichtiger Teil der Automobilindustrie sein.



Deep Reality Display® revolutioniert Blick durch Glasoberflächen und verbessert

Fahrerlebnis





Das Deep Reality Display® kann verschiedene Teile des virtuellen Bildes inunterschiedlichen Entfernungen anzeigen. Das Display verfügt überNahfeld-Informationen, die alle notwendigen Elemente des Armaturenbrettsenthalten und sich in einem angenehmen Abstand zu den Augen des Fahrersbefinden, sodass es in der Stadt oder auf der Autobahn leicht abzulesen ist. ImFernfeld ermöglichen die immersiven True-AR-Mehrfachtiefenebenen die Darstellungkompletter AR-Anwendungen, von der Navigation im unteren Bereich bis hin zuInfotainment- und Spielinhalten. Diese bahnbrechende Funktion reduziertDisparitätsfehler zwischen dem virtuellen Bild und der realen Welt und sorgt fürein noch beeindruckenderes und sichereres Nutzererlebnis."Das Deep Reality Display® ist eine zentrale Umsetzung unserer bahnbrechendenTechnologien, die wir bis Anfang 2023 auf den Markt bringen wollen. Es verändertdas Fahr- und Beifahrerlebnis vollständig und macht es zu einem angenehmeren,komfortableren und sichereren Erlebnis. Es ist ein wichtiger Meilenstein, deruns zu unserer globalen Mission bringt - jede transparente Oberfläche zu einemFenster in virtuelle Welten zu machen", skizziert WayRay-Gründer und CEO VitalyPonomarev seine Vision.Hochmoderne Technologien verbinden das Fahrzeug in Echtzeit mit seiner UmgebungDas Deep Reality Display® ist das Ergebnis jahrelanger intensiverGrundlagenforschung von WayRay. Die Lasereinheit erzeugt einen rot-grün-blauen(RGB) Lichtstrahl, der durch eine spezielle optische Faser zurBilderzeugungseinheit mit einem einzigartigen optischen System geleitet wird. Eshat ein viel geringeres Volumen als andere Technologien auf dem Markt und passtin jedes Fahrzeug - etwa 3 Liter im Vergleich zu herkömmlichen Head-up-Displays(HUD) mit einem Volumen von etwa 18 Litern. Nach dem Passieren der