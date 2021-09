Der Berliner Software-Konzern PSI hat in Köln am Flughafen Köln/Bonn einen Großauftrag abgeschlossen. Vorgenommen wurde eine Modernisierung der Software und Leitrechner sowie der Überwachungs- und Anzeigensysteme im Gepäckhandling.„Bei der Modernisierung der Software für das Gepäckhandling setzt der Flughafenbetreiber auf die aktuellen Airport-Systeme aus der PSI Logistics Suite”, so das Unternehmen. Wie üblich nennt ...