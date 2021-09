Fazit

Insgesamt wird der Deutz-Aktie noch weiteres Kurspotenzial an 8,35 sowie darüber an 9,05 Euro zugetraut. Wer sich an einem frischen Long-Engagement versuchen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das zeitlich unbeschränkte Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA87SS zurückgreifen und aus dem Stand heraus noch eine Rendite von 80 Prozent erwirtschaften. Der Wert des Scheins dürfte im selben Zeitraum auf 2,55 Euro zulegen, ein Stopp angesetzt um 7,10 Euro gemessen am Basiswert erfordert einen Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,60 Euro. Als Anlagehorizont sollten jedoch gut einige Monate zwingend einkalkuliert werden. Bestehende Long-Positionen können mit dem selbigen Stopp abgesichert werden.