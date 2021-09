Francotyp-Postalia: Prognose erhöht

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Francotyp-Postalia Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) von den Restrukturierungsmaßnahmen profitiert und Einsparungen von 2,7 Mio. Euro erzielt. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel an und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die erste Jahreshälfte 2021 trotz der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen sowohl über den eigenen als auch den Erwartungen von GSC abgeschlossen. Mit der zunehmenden Anpassung der Kostenstrukturen an das Geschäftsvolumen wolle das Unternehmen Effektivität, Effizienz und Profitabilität weiter steigern. Demnach werde ab 2022/2023 eine jährliche Kostenreduktion von rund 10 Mio. Euro avisiert. Zudem solle nach der Neuausrichtung der Organisationsstruktur im Zuge einer kundenzentrierten Marktbearbeitung vor allem das digitale Angebot weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Nach Aussage des Analysten stehe neben Vertrieb und Weiterentwicklung der reinen Software-Produkte wie der E-Signaturlösung FP Sign auch die Kombination von SaaS- und PaaS-basierten digitalen Lösungen wie FP Parcel Shipping oder Vision 360 mit dem klassischen Hardware-Geschäft mit Frankiersystemen im Fokus. Mit Blick auf den erfreulichen Verlauf der ersten sechs Monate habe der Vorstand im August seine Guidance für das laufende Geschäftsjahr beim Umsatz leicht und beim EBITDA kräftig angehoben. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 4,40 Euro (zuvor: 3,90 Euro) und bestätigt das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.09.2021, 13:20 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 06.09.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2021-09-06_Francotyp-Postalia.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.



Rating: Kauf

Analyst: Jens Nielsen

Kursziel: 4,40