Deutsche Beteiligungs AG will stärker in Italien aktiv werden

Die Deutsche Beteiligungs AG verstärkt ihre Präsenz im Ausland: Das Beteiligungs-Unternehmen aus Frankfurt am Main hat in Mailand ein eigenes Büro eröffnet. „Ein Investmentteam der Tochtergesellschaft DBAG Italia s.r.l. (DBAG Italia) wird von Mailand aus Beteiligungsmöglichkeiten für DBAG-Fonds identifizieren, strukturieren und die Portfoliounternehmen in ihrer Weiterentwicklung unterstützen”, so das Unternehmen am ...